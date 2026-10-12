Пьяный водитель в Самарской области хотел откупиться от полиции дровами В Самарской области пьяный водитель пытался откупиться от полиции дровами

Москва12 окт Вести.В Челно‑Вершинском районе Самарской области задержанный полицейскими нетрезвый водитель пытался откупиться от правоохранителей деньгами и машиной дров.

Как сообщает региональный главк МВД в MAX, у 31‑летнего водителя автомобиля ВАЗ‑21074 выявили алкогольное опьянение, которое более чем в 5 раз превышало норму. Кроме того, у него отсутствовали документы.

Пытаясь избежать ответственности, мужчина предложил инспекторам взятку – 15 тысяч рублей и машину дров, но полицейские отказались и доложили о происшествии руководству говорится в публикации

В результате суд назначил водителю штраф в размере 45 тысяч рублей и дополнительно 500 рублей за отсутствие документов.

Кроме того, он лишен прав на полтора года, а материалы о попытке дать взятку переданы в следственные органы.