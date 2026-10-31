Пьяный водитель без прав в Красноярске при попытке скрыться от ДПС упал в обрыв

В Красноярске нетрезвый водитель без прав при попытке скрыться упал в обрыв Пьяный водитель без прав в Красноярске при попытке скрыться от ДПС упал в обрыв

Москва31 окт Вести.В Красноярске пьяный автолюбитель без водительских прав при попытке скрыться от инспекторов дорожно-патрульной службы упал в обрыв с 3-метровой высоты. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Инцидент произошел в ночное время, когда патруль ДТП обратил внимание в Центральном районе города на автомобиль Mazda, который двигался с превышением допустимой скорости.

Возле дома №6 на улице Белинского нарушитель остановил авто и попытался убежать, но не заметил обрыв и упал с трехметровой высоты, получив травмы. Выяснилось, что 30-летний мужчина, управлявший машиной, не имел водительского удостоверения. У него были явные признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В отношении нарушителя составлен административный материал, за отказ от медосвидетельствования ему грозит штраф 45 тыс. рублей. После оформления нарушения автоинспекторы доставили мужчину в больницу, где его госпитализировали.