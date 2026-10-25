В Самарской области у пассажира автомашины обнаружены наркотики В Самарской области задержан перевозчик наркотиков

Москва25 окт Вести.В Ставропольском районе Самарской области сотрудниками ГАИ пресечена перевозка наркотиков. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по региону.

При проверке автомобиля "ВАЗ‑2110", в котором ехал 36‑летний пассажир из Мордовии, был обнаружен и изъят мефедрон в значительном размере и около 9,6 г конопли.

Мужчина подтвердил, что купил наркотики через закладку для личного употребления и отказался от медосвидетельствования - собран административный материал по ст. 6.9 КоАП РФ. говорится в мессенджере

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Задержанный находится под подпиской о невыезде.