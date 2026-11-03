Москва3 ноя Вести.В Волгоградской области полиция задержала троих жителей Михайловского района по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД России по региону.

Автомобиль "ВАЗ 21150", за рулем которого был 19-летний юноша, остановили на стационарном посту ДПС "Городищенский". В машине также находились двое 20-летних пассажиров. Все трое заметно нервничали, чем вызвали подозрение у полицейских. После проверки документов стражи порядка провели досмотр транспортного средства.

Так, в бардачке автомобиля был обнаружен полиэтиленовый сверток, перевязанный черной изолентой. В нем находилось 30 свертков синего цвета и 20 свертков черного цвета с порошкообразным веществом белого цвета говорится в мессенджере

Экспертиза показала, что это наркотическое средство N-метилэфедрон массой 14,6 грамм. По словам задержанных, наркотики были куплены у неустановленного лица для сбыта через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело.