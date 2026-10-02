Полиция ЕАО задержала нетрезвого водителя и его пассажира с наркотиками

Водитель и пассажир автомобиля стали фигурантами дел под Биробиджаном Полиция ЕАО задержала нетрезвого водителя и его пассажира с наркотиками

Москва2 окт Вести.Сотрудники Госавтоинспекции остановили на трассе автомобиль, водитель которого был нетрезв, а у пассажира в кармане оказались свертки с наркотиками, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел на трассе Биробиджан — Головино. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota.

За рулем находился местный житель с признаками алкогольного опьянения. Прибор показал 1,025 мг/л. В ходе осмотра полицейские обнаружили в кармане брюк 41-летнего пассажира два бумажных свертка с массой бурого цвета, имеющей специфический запах. Согласно заключению экспертизы, изъятое – табак, пропитанный гашишным маслом, общей массой 1,4 грамма написали в пресс-службе

Оба мужчины задержаны и помещены в камеру. И их отношении составлены административные протоколы. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о незаконной перевозке наркотиков в значительном размере без цели сбыта.

Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.