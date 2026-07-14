В машине жителя Самары обнаружили более 1 кг метадона Сотрудники ФСБ изъяли более 1 кг метадона у жителя Самары

Москва14 июл Вести.Сотрудники УФСБ по Самарской области изъяли свыше килограмма метадона у жителя Самары, причастного к межрегиональным поставкам наркотиков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного управления ведомства.

Наркотики были обнаружены при досмотре автомобиля.

На момент проведения обследования транспортного средства из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетического наркотического средства "метадон" сказано в сообщении

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере, а также о приготовлении к преступлению и покушении на преступление.

Фгурант заключен под стражу.