В Санкт-Петербурге полиция задержала иностранного студента с 10 кг марихуаны

В Петербурге задержали студента из Африки с 10 кг марихуаны в машине В Санкт-Петербурге полиция задержала иностранного студента с 10 кг марихуаны

Москва25 ноя Вести.В Санкт-Петербурге правоохранители задержали водителя, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу и области.

Отмечается, что иномарку остановили на 681 километре трассы М-11 "Нева" недалеко от поселка Шушары Пушкинского района около 6 часов утра во вторник, 24 ноября. За рулем Kia Quoris находился 27-летний гражданин одной из стран Африки, студент столичного вуза.

Во время проверки документов иностранец заметно нервничал, что насторожило инспекторов. Они решили осмотреть машину внимательнее и в багажнике нашли 36 вакуумных полимерных пакетов с зеленым растительным веществом. Вес изъятого вместе с упаковкой составил около 10 килограммов.

Исследование содержимого одного из пакетов показало, что в нем находится каннабис (марихуана).

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ говорится в публикации

Об избрании меры пресечения будет сообщено дополнительно