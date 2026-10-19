В Волгоградской области полиция нашла у местного жителя более 4,4 кг марихуаны Житель Волгоградской области задержан за хранение более 4,4 кг марихуаны

Москва19 окт Вести.В Камышинском районе Волгоградской области полиция изъяла у местного жителя более 4,4 кг наркотических средств. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по региону.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, которое хранилось в двух мешках и картонной коробке говорится в мессенджере

Экспертиза показала, что это каннабис (марихуана) общей массой почти 4,5 килограмма. По словам 63-летнего мужчины, он собрал дикорастущие растения на территории одного из сельских поселений и хранил их для личного употребления.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконных приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.