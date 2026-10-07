В Москве на пассажира такси возбудили дело после обнаружения 480 граммов гашиша

На востоке Москвы у пассажира такси изъяли около 0,5 кг гашиша, возбуждено дело В Москве на пассажира такси возбудили дело после обнаружения 480 граммов гашиша

Москва7 окт Вести.Сотрудники ГАИ Москвы обнаружили и изъяли у пассажира такси 480 граммов гашиша. Возбуждено уголовное дело, сообщает Госавтоинспекция столицы.

Наркотическое вещество было обнаружено у приезжего из Чувашии на Кетчерской улице столицы. Машина была остановлена для проверки документов, пассажир начал заметно нервничать. Это стало основанием для проведения досмотра.

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у ранее судимого 23-летнего жителя Чувашии 5 брикетов с неизвестным веществом написано в канале автоинспекции

Было проведено исследование, по итогам которого установлено, что в брикетах находится гашиш общим весом 480 граммов.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.