Москва7 октВести.Сотрудники ГАИ Москвы обнаружили и изъяли у пассажира такси 480 граммов гашиша. Возбуждено уголовное дело, сообщает Госавтоинспекция столицы.
Наркотическое вещество было обнаружено у приезжего из Чувашии на Кетчерской улице столицы. Машина была остановлена для проверки документов, пассажир начал заметно нервничать. Это стало основанием для проведения досмотра.
В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у ранее судимого 23-летнего жителя Чувашии 5 брикетов с неизвестным веществомнаписано в канале автоинспекции
Было проведено исследование, по итогам которого установлено, что в брикетах находится гашиш общим весом 480 граммов.
Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.