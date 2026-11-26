Задержан московский таксист, обманувший пассажира на 200 тысяч рублей

Обманувший пассажира на 200 тысяч таксист-мошенник задержан в Москве Задержан московский таксист, обманувший пассажира на 200 тысяч рублей

Москва26 ноя Вести.В Москве задержан таксист, который пообещал за 200 тысяч рублей освободить женщину от уголовной ответственности, сообщает столичное ГУ МВД в MAX.

Водитель стал свидетелем задержания сотрудниками Госавтоинспекции 38-летней пассажирки, у которой в ходе личного досмотра полицейские обнаружили больше 1,6 грамма производного N-метилэфедрона.

Таксист предложил спутнику задержанной помочь ей избежать уголовной ответственности.

Получив 200 тысяч рублей, мужчина перестал выходить на связь. Обманутый гражданин обратился в полицию говорится в публикации

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель столицы, который потратил полученные деньги на личные нужды, отметили в московском главке МВД.

В ведомстве также проинформировали, что возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Незаконный оборот наркотических средств".