Москва26 нояВести.В Москве задержан таксист, который пообещал за 200 тысяч рублей освободить женщину от уголовной ответственности, сообщает столичное ГУ МВД в MAX.
Водитель стал свидетелем задержания сотрудниками Госавтоинспекции 38-летней пассажирки, у которой в ходе личного досмотра полицейские обнаружили больше 1,6 грамма производного N-метилэфедрона.
Таксист предложил спутнику задержанной помочь ей избежать уголовной ответственности.
Получив 200 тысяч рублей, мужчина перестал выходить на связь. Обманутый гражданин обратился в полициюговорится в публикации
Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель столицы, который потратил полученные деньги на личные нужды, отметили в московском главке МВД.
В ведомстве также проинформировали, что возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Незаконный оборот наркотических средств".