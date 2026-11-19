Аферисты выманили у москвича 8,3 млн под предлогом смены пароля от домофона

Мошенники обманули москвича на 8,3 млн под предлогом смены пароля от домофона Аферисты выманили у москвича 8,3 млн под предлогом смены пароля от домофона

Москва19 ноя Вести.В Москве сотрудники уголовного розыска СВАО задержали двух женщин по подозрению в мошенничестве. Подробности в MAX сообщает столичная полиция.

По предварительной информации, аферисты позвонили 25-летнему москвичу под предлогом смены пароля от домофона, далее мужчина продиктовал им код из СМС.

Затем аферисты обвинили его в финансировании противоправной деятельности и убедили снять сбережения и оформить кредит говорится в мессенджере

В итоге потерпевший передал мошенникам более 8,3 млн рублей.

Задержанные подозреваемые 21 и 28 лет перевели полученные деньги в криптовалюту и отправили кураторам. Возбуждено уголовное дело, продолжается установление соучастников преступления.