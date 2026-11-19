Москва19 нояВести.В Москве сотрудники уголовного розыска СВАО задержали двух женщин по подозрению в мошенничестве. Подробности в MAX сообщает столичная полиция.
По предварительной информации, аферисты позвонили 25-летнему москвичу под предлогом смены пароля от домофона, далее мужчина продиктовал им код из СМС.
Затем аферисты обвинили его в финансировании противоправной деятельности и убедили снять сбережения и оформить кредитговорится в мессенджере
В итоге потерпевший передал мошенникам более 8,3 млн рублей.
Задержанные подозреваемые 21 и 28 лет перевели полученные деньги в криптовалюту и отправили кураторам. Возбуждено уголовное дело, продолжается установление соучастников преступления.