Москва3 нояВести.Столичный суд заключил под стражу водителя такси, обвиняемого в сексуальном насилии над 19-летней пассажиркой. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.
По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжаетсясказано в сообщении
По данным следствия, в ночь на 27 октября во время выполнения заказа таксист остановил машину и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки, воспользовавшись тем, что она не могла оказать ему сопротивление.
После произошедшего пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленника оперативно задержали, ему предъявлено обвинение.