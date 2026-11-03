Суд в Москве арестовал таксиста за надругательство над пассажиркой

В Москве арестовали таксиста, обвиняемого в сексуальном насилии Суд в Москве арестовал таксиста за надругательство над пассажиркой

Москва3 ноя Вести.Столичный суд заключил под стражу водителя такси, обвиняемого в сексуальном насилии над 19-летней пассажиркой. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.

По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается сказано в сообщении

По данным следствия, в ночь на 27 октября во время выполнения заказа таксист остановил машину и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки, воспользовавшись тем, что она не могла оказать ему сопротивление.

После произошедшего пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленника оперативно задержали, ему предъявлено обвинение.