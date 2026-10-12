Силовики задержали насильника, напавшего на девочку в ПВЗ на востоке Москвы

Задержан насильник, напавший на девочку-подростка в Москве Силовики задержали насильника, напавшего на девочку в ПВЗ на востоке Москвы

Москва12 окт Вести.В Москве арестован обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает столичный главк СК РФ в MAX.

По данным следствия, 2 октября в пункте выдачи товаров на 13-й Парковой улице фигурант напал на несовершеннолетнюю девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) говорится в публикации

Злоумышленника установили и задержали в кратчайшие сроки. Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.