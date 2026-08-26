Силовики ликвидировали сеть мошеннических узлов связи в Чебоксарах В Чебоксарах ликвидировали сеть мошеннических узлов связи

Москва26 авг Вести.В Чебоксарах ликвидировали сеть мошеннических узлов связи и задержали жителя Архангельской области, который их обслуживал. Операция проводилась силами полиции и сотрудников ФСБ РФ. Об этом сообщает МВД России.

32 летний житель Архангельской области… развернул в четырех квартирах города сим боксы — устройства, с помощью которых аферисты маскировали зарубежные номера под российские…. Оперативники вычислили злоумышленника и задержали его. Изъято 4 телекоммуникационных устройства говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что фигурант действовал по заданию кураторов, за такую "работу" ему обещали 10 тысяч рублей в день. Возбуждено уголовное дело.