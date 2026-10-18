Москва18 окт Вести.Житель Уссурийска, желая приумножить капитал на инвестициях, перевел мошенникам свыше 8 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Установлено, что с псевдоброкером пострадавший познакомился в интернете. По его указанию мужчина скачал специальную инвестиционную платформу (мобильное приложение) и в течение месяца переводил на определенные счета деньги, думая, что увеличивает свой доход. Как выяснилось позже, переводы осуществлялись аферистам. Осознав, что общался с мошенниками, мужчина обратился с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве говорится в сообщении

Ведется расследование.