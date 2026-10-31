Москва31 октВести.Мужчина с сайта знакомств обманом выманил у москвички почти 8 миллионов рублей, а потом позвонил и признался, что деньги вернуть не сможет, сообщает Telegram-канал 112.
Женщина 42 лет познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств. Он предложил заработать на бирже с его помощью. Женщина согласилась и открыла криптокошелек, на который внесла 7,8 миллиона рублей.
Позже ей позвонил Андрей и признался, что обманул ее. Он заявил, что вернуть деньги не сможетговорится в публикации
Пострадавшая написала заявление в полицию.