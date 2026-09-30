Москва30 сенВести.Девушка из РФ поверила малознакомому парню из интернета и отдала ему около 30 миллионов рублей, сообщает BAZA.
Россиянка отдала почти 30 миллионов рублей бойфренду по переписке из Таиланда. Он манил ее мечтами о роскошной жизни, совместном криптобизнесе, Rolls-Royce, а потом бесследно исчезпишет паблик
Онлайн-роман у 27-летней девушки начался после общения с молодым человеком в чате для поиска бизнес-партнеров. Он рассказывал о себе и вскоре предложил совместный бизнес. После получения первых 12 тысяч рублей прибыли девушка поверила "партнеру" и стала вкладывать все больше денег. В итоге она отдала гигантскую сумму.
"Криптомэн" назначил встречу на 15 сентября, но стал откладывать дату по разным причинам. А однажды просто стер всю переписку и исчез.
После этого у девушки начались панические атаки. Сейчас она собирается с силами, чтобы обратиться в полицию.