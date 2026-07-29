Москва29 июл Вести.Жительница Бийска 19 лет стала жертвой таролога, пытаясь вернуть отношения, сообщила пресс-служба УМВД России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

Студентка переживала из-за расставания с молодым человеком. В надежде вернуть отношения она зашла на сайт объявлений, где нашла девушку-таролога, которая специализировалась на романтических отношениях.

Девушка связалась со "специалисткой", рассказала о своей ситуации, и та уверенно пообещала провести обряд, который "вернет парня". Для этого нужно было оплатить услугу. Бийчанка перевела деньги – и на этом чудеса закончились. "Экстрасенс" перестала выходить на связь, молодой человек не вернулся отметили в ведомстве

В результате девушка лишилась 18 тыс. рублей.