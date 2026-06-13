Москва13 июнВести.В Калининграде полицейские задержали гадалку, обманувшую клиентку на 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Калининградской области.
Задержанной оказалась 42-летняя жительница Краснодара.
"Раскинула карты на 500 тысяч рублей": полицейские Калининграда задержали гадалку, подозреваемую в мошенничествеговорится в сообщении ведомства
Уточняется, что подозреваемая разместила в интернете объявление, представившись тарологом. К ней обратилась клиентка, и мошенница убедила ее перевести ей 500 тысяч рублей.
В ходе обыска по месту жительства гадалки были обнаружены и изъяты деньги – более 1,2 млн рублей, четыре мобильных телефона, карты и другие важные для следствия предметы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Другие возможные жертвы "таролога" устанавливаются.