Гадалку задержали в Калининграде за услугу стоимостью 500 тысяч рублей

В Калининграде задержали гадалку, "раскинувшую карты" на 500 тысяч рублей Гадалку задержали в Калининграде за услугу стоимостью 500 тысяч рублей

Москва13 июн Вести.В Калининграде полицейские задержали гадалку, обманувшую клиентку на 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Калининградской области.

Задержанной оказалась 42-летняя жительница Краснодара.

"Раскинула карты на 500 тысяч рублей": полицейские Калининграда задержали гадалку, подозреваемую в мошенничестве говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что подозреваемая разместила в интернете объявление, представившись тарологом. К ней обратилась клиентка, и мошенница убедила ее перевести ей 500 тысяч рублей.

В ходе обыска по месту жительства гадалки были обнаружены и изъяты деньги – более 1,2 млн рублей, четыре мобильных телефона, карты и другие важные для следствия предметы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Другие возможные жертвы "таролога" устанавливаются.