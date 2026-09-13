Москва13 сенВести.В Москве 21-летний мошенник, выдававший себя за криптотрейдера, похитил у граждан около 30 млн рублей, сообщает Baza.
Один из пострадавших лишился сразу 16 млн рублей. Он рассказал, что молодой парень Вадим обещал 6–8% в долларах каждый месяц, при вложении денег.
Поначалу трейдер даже показывал счет, куда якобы капали проценты. Но как только Алексей захотел вывести их, парень заявил, что биржа якобы внезапно заблокировала доступговорится в сообщении
Еще один мужчина отдал мошеннику 2,5 млн рублей. Среди обманутых и семья бойца СВО. которая не только отдала свои деньги, но еще и взяла кредит на полтора миллиона.
Чтобы избежать уголовного преследования лже-криптотрейдер оформлял займы или брал деньги через посредников.