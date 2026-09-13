Несколько москвичей потеряли около 20 млн рублей, отдав деньги криптотрейдеру

Лже-криптотрейдер похитил около 20 млн, обещая доход от процентов Несколько москвичей потеряли около 20 млн рублей, отдав деньги криптотрейдеру

Москва13 сен Вести.В Москве 21-летний мошенник, выдававший себя за криптотрейдера, похитил у граждан около 30 млн рублей, сообщает Baza.

Один из пострадавших лишился сразу 16 млн рублей. Он рассказал, что молодой парень Вадим обещал 6–8% в долларах каждый месяц, при вложении денег.

Поначалу трейдер даже показывал счет, куда якобы капали проценты. Но как только Алексей захотел вывести их, парень заявил, что биржа якобы внезапно заблокировала доступ говорится в сообщении

Еще один мужчина отдал мошеннику 2,5 млн рублей. Среди обманутых и семья бойца СВО. которая не только отдала свои деньги, но еще и взяла кредит на полтора миллиона.

Чтобы избежать уголовного преследования лже-криптотрейдер оформлял займы или брал деньги через посредников.