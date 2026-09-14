Мошенники похитили из сейфа в квартире на севере Москвы 33 млн рублей

Организованный мошенниками псевдообыск обошелся москвичам в 33 млн рублей Мошенники похитили из сейфа в квартире на севере Москвы 33 млн рублей

Москва14 сен Вести.Мошенники, которые выдавали себя за правоохранителей, провели псевдообыск в квартире на севере Москвы и похитили из сейфа деньги, наручные часы и драгоценности на общую сумму свыше 33 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст приговора одному из соучастников преступления.

Аферисты, представлявшиеся своим жертвами сначала работниками службы доставки одного из маркетплейсов, выяснили их персональные данные.

Затем под видом сотрудников официальных структур они запугали москвичей заведомо недостоверной информацией о якобы пособничестве экстремистским организациям и убедили в том, что во избежание уголовного преследования по месту их проживания необходимо провести обыск.

Эта схема была применена, в частности, при совершении кражи из квартиры на Береговой улице в Москве. … Общая стоимость украденного составила 33,761 млн рублей говорится в сообщении

Исполнителем кражи выступил студент первого курса одного из вузов Петербурга Тимофей Ежов, который прибыл в квартиру жертвы с монтировкой и болгаркой и вскрыл находившиеся в ней сейфы.

По данным агентства, Ежов похитил больше 42 тысяч долларов США, а также дорогостоящие часы известных брендов и иные драгоценности.