Москва24 окт Вести.Жителя Москвы мошенники заставили сдать в ломбард чужие драгоценности, а затем обменять полученные деньги на криптовалюту в одной из башен Москва-Сити, сообщает Telegram-канал 112.

По данным следствия, в июле Михаилу позвонила женщина, представилась сотрудницей военкомата и попросила явиться для постановки на учет. Через несколько дней ему позвонила другая дама — якобы из налоговой. Она сообщила, что с его счета в Сбербанке пытались перевести деньги террористам говорится в сообщении

Затем по очереди мужчине звонили якобы из Росфинмониторинга и из ФСБ и рассказали, что против него возбуждено дело о финансировании терроризма. Мошенники убедили Михаила забрать у постороннего человека ювелирные украшения и деньги, сдать в ломбард, а также обменять валюту. Позже он получил указание отвезти вырученные средства в башню "Санкт-Петербург" в Москва-Сити и обменять на криптовалюту. Михаилу сообщили что деньги засчитаны как помощь государству.

Общий ущерб составил более 877 тысяч рублей.