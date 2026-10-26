Жительница Подмосковья отдала мошенникам 8,1 млн под предлогом инвестиций Суд в Подмосковье арестовал сообщника мошенников, обманувших женщину на 8,1 млн

Москва26 окт Вести.Зарайский городской суд Московской области заключил под стражу мужчину, обвиняемого в мошенничестве с причинением женщине ущерба в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщниками с 1 июля по 23 августа ввел в заблуждение женщину и завладел ее денежными средствами.

Потерпевшая была убеждена, что занимается инвестициями на бирже. Она передала неизвестному 3 миллиона 500 тысяч рублей, а после перечислила со своих банковских счетов 4 миллиона 690 тысяч рублей.

Тем самым у потерпевшей А. путем обмана были похищены денежные средства в общем размере 8,1 млн рублей отмечается в публикации

Обвиняемый арестован на 1 месяц 10 суток – до 30 ноября.