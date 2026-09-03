До 6 лет лишения свободы грозит участникам интим-бизнеса в Амурской области МВД: в Приамурье перед судом предстанут лидер и участники интим-бизнеса

Москва3 сен Вести.В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых участников ОПГ, они обвиняются в организации занятия проституцией, сообщается в MAX-канале МВД региона.

По данным следствия, группа действовала в Благовещенске с января 2023 года по январь 2026 года. Преступники находили девушек на сайтах бесплатных объявлений - в первую очередь тех, кто испытывал материальные трудности. Для конспирации действовали четыре фирмы, которые поставляли девушек в сауны и гостиницы. Расчеты велись наличными и переводами на карты, а доходы распределялись между участниками группы.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд отмечается в сообщении

Сейчас организатор и двое наиболее активных соучастников находятся под стражей, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фигуранты частично признали вину. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.