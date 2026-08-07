Полиция Сахалина закрыла массажный салон, где оказывали интим-услуги Пятеро жителей Сахалина задержаны за организацию интим-салона в столице региона

Москва7 авг Вести.Деятельность пятерых участников преступной группы, организовавших в Южно-Сахалинске интим-салон, пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии, сообщила пресс-служба управления в мессенджере МАХ.

… незаконный бизнес в 2024 году открыл 32-летний житель Южно-Сахалинска. В качестве администраторов он привлек четверых знакомых в возрасте от 27 до 33 лет, а один из них дополнительно отвечал за техническое обеспечение работы заведения. Для систематического оказания услуг сексуального характера под вывеской массажного салона криминальный лидер подыскивал девушек в различных городах Дальнего Востока, после чего помогал им с переездом и арендой жилья отметили в пресс-службе

Часть подозреваемых полицейские застали в помещении салона, где также находились пять работниц. Остальных участников группы задержали по местам их проживания. В ходе обысков у них изъяли сотовые телефоны, деньги, банковские карты, документацию и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении массажисток, оказывавших интим-услуги, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.