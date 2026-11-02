SHOT: сексуальный маньяк Косицын переехал в Новороссийск и работает с туристами

SHOT: секс-маньяк Артур Косицын переехал в Новороссийск и работает с туристами SHOT: сексуальный маньяк Косицын переехал в Новороссийск и работает с туристами

Москва2 ноя Вести.Изнасиловавший 27 девушек бывший сотрудник ДПС Артур Косицын сменил фамилию, переехал в Новороссийск, где работает с туристами. Об этом сообщило интернет-издание SHOT.

По данным СМИ, 49-летний мужчина после выхода из ИК-13 в Свердловской области сменил паспорт и фамилию. Теперь он — Артур Самойлов.

После неудачных попыток найти работу на Урале маньяк переехал на юг, где берется за разные подработки — в основном встречает туристов из аэропорта и возит по достопримечательностям.

Как сообщает SHOT, в начале 2000-х Косицын, работая инспектором ДПС ГУВД Московской области, нападал на девушек в возрасте 20-25 лет чаще всего в подъездах. В его жезл было вмонтировано шило, которое он приставлял к жертвам и под угрозами насиловал их. Извращенцу вменяли 39 эпизодов: изнасилования и покушения на них. Также отдельно фигурировали угрозы убийством.

До ДПС мужчина работал в столичной милиции, откуда его уволили за плохое поведение.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.