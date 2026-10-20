Москва20 окт Вести.Зверски убивший двух девушек маньяк Дмитрий Артамошин отправится на СВО. Информацию опубликовал SHOT.

По данным канала, "богородскому маньяку" одобрили отправку в зону проведения спецоперации. В каком подразделении он будет служить, пока не сообщается. Уголовное дело в отношении Артамошина будет приостановлено.

46‑летний житель Богородского округа совершал убийства осенью 2025 года. Он похищал и убивал нянь, которых искал для своего сына по объявлению. Артамошин жестоко убил как минимум двух женщин: 19‑летнюю жительницу Королева и 25‑летнюю москвичку. Еще одна девушке смогла убежать.