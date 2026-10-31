Москва31 окт Вести.С пожизненно осужденного за убийство двух сестер Виталия Молчанова, известного как рыбинский маньяк, приставы взыскивают более 13,4 млн рублей за моральный вред. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП.

В сентябре 2020 года в Рыбинске были жестоко убиты две сестры - 8 и 13 лет. Их тела нашла мать, придя с работы. Подозреваемым стал ее сожитель Молчанов, у которого ранее уже были судимости, в том числе за убийства. В декабре 2022 года его приговорили к пожизненному сроку за убийство девочек, насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование малолетней.

В мае 2023 года против Молчанова завели два исполнительных производства по листам, выданным Ярославским судом. С него требуют 12 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда, а также 1,44 миллиона рублей исполнительского сбора.

В мае 2023 года в отношении Молчанова возбудили два исполнительных производства по исполнительным листам, выданным Ярославским областным судом. По ним с мужчины взыскивают 12 миллионов рублей за моральный вред с исполнительским сбором в 1,44 миллиона рублей говорится в публикации

При этом долг по ЖКХ, кредитам и налогам на 421,8 тысячи рублей с Молчанова не взыскали: установить местонахождение его имущества и других активов не удалось.