Москва13 окт Вести.Защита Алексея Гаськова, известного как маньяк-актер, подала апелляционную жалобу на пожизненный приговор. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что обращение поступило в Мособлсуд 12 октября.

Защита маньяка-актера Алексея Гаськова обжаловала пожизненное лишение свободы по делу об убийствах… Жалоба поступила в Московский областной суд в понедельник, 12 октября говорится в публикации

Гаськова осудили за убийство девяти девушек и одного мужчины, а также за преступление против половой неприкосновенности падчерицы.

По данным следствия, в 2002 году, будучи студентом в Москве, Гаськов нападал на девушек в темное время суток, насиловал их и лишал жизни. За несколько месяцев жертвами маньяка стали три девушки в Бабушкинском районе столицы. Затем в Подольске он убил абитуриентку московского колледжа. После этого в один день расправился с двумя девушками в Центральном парке подмосковного Пушкино, а позже там же ударил ножом мужчину.

Далее Гаськов убил двух девушек на северо-востоке Москвы. Десятое убийство маньяк совершил рядом со студенческим общежитием в Химках - его жертвой стала учащаяся Московского государственного института культуры из Перу. После этого он вернулся в Новосибирскую область.

В сентябре Московский областной суд назначил Гаськову пожизненное заключение в колонии особого режима. Ранее на допросе он подтвердил свою причастность ко всем вменяемым эпизодам и детально описал обстоятельства преступлений. В суде он также признал вину.