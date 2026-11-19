Москва19 ноя Вести.Кассационный суд оставил без изменений приговор Виталию Манишину, признанному виновным в 11 убийствах, сообщил МАХ-канал SHOT.

… Виталий Манишин пытался оспорить приговор и настаивал на своей невиновности. Он также просил отправить его на СВО, но кассационный суд оставил прежнее решение без изменений написали в источнике

Наказание в виде 25 лет лишения свободы назначили Манишину 1 октября 2025 года. Первые семь лет он должен провести в тюрьме, остальные – в колонии. 21 октября того же года стало известно, что убийца обжаловал приговор.

Виталий Манишин орудовал в 1989-м и 1999-2000-х гг. Он убил не менее 11 девушек и женщин в Барнауле и возле села Бураново Алтайского края. Его жертвами в основном становились абитуриентки АлтГПУ. По версии следствия, Манишин представлялся педагогом вуза и предлагал помощь с поступлением, после чего заманивал жертв в машину, насиловал и убивал их. Тела душегуб прятал в лесном массиве.

В мае 2023 года маньяк был задержан по подозрению в убийстве одной из жертв. Он сразу признался в инкриминируемом преступлении, а затем и в 5 убийствах абитуриенток АлтГТУ, подробно описав каждый эпизод и выразив желание сотрудничать со следствием.

До марта 2023 года Манишин занимал должность замглавы администрации Калманского района, а в 2000-х годах работал ветеринаром.