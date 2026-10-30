Москва30 окт Вести.Жена и дети Александра Анисимова, которого ошибочно подозревали в убийствах девушек в Барнауле и который покончил с собой под следствием, получат 1,2 миллиона рублей. Такое решение принял Центральный районный суд Барнаула, передает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Ивана Олексюка.

Жене присудили 600 тысяч рублей, еще столько же поделят между детьми - по 200 тысяч каждому.

Огласили резолютивную вводную часть. Присудили жене Анисимова 600 тыс. [рублей] и 600 тыс. детям в равных долях - то есть по 200 тыс. каждому цитирует слова Ивана Олексюка агентство ТАСС

Отмечается, что изначально семья просила 70 миллионов рублей. Деньги выплатят из казны Российской Федерации, распоряжается средствами Следственный комитет России.

В 2000 году Анисимов считался главным подозреваемым по делу об исчезновениях и убийствах абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Его задержали 27 октября 2000 года. Поначалу он все отрицал, но потом оформил явку с повинной - признался в убийстве пяти абитуриенток, назвав мотивом разбой. Позднее во время следственного эксперимента Анисимов покончил с собой.

В 2024 году в Следственном комитете сообщили, что Анисимова реабилитируют. Это стало ясно после завершения расследования дела Виталия Манишина, которого осудили за убийство 11 девушек. В 1989 году Манишин пытался изнасиловать 17-летнюю девушку, после чего задушил ее и закопал тело. Преступление долго оставалось нераскрытым, но в мае 2023 года мужчину задержали и взяли под стражу. В ходе следствия установили, что он причастен еще к 10 убийствам, которые были совершены в 1999 и 2000 годах.