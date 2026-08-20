Незаконно осужденному за убийство вице-мэра Новосибирска выплатят 2,5 млн рублей Незаконно осужденный за убийство заммэра Новосибирска получит 2,5 млн рублей

Москва20 авг Вести.Больше 2,5 млн рублей взыскал Новосибирский областной суд в пользу незаконно осужденного за убийство вице-мэра Новосибирска в 2001 году Александра Каталицкого, передает ТАСС.

Такое решение было принято после рассмотрения материала о возмещении вреда реабилитированному.

В пользу Александра Каталицкого за счет казны Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации взыскано 2 571 965 рублей 92 копейки говорится в сообщении Новосибирского облсуда

Отмечается, что эта сумма является возмещением заработной платы, которой незаконно осужденный лишился в результате уголовного преследования.