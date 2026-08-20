Москва20 авгВести.Больше 2,5 млн рублей взыскал Новосибирский областной суд в пользу незаконно осужденного за убийство вице-мэра Новосибирска в 2001 году Александра Каталицкого, передает ТАСС.
Такое решение было принято после рассмотрения материала о возмещении вреда реабилитированному.
В пользу Александра Каталицкого за счет казны Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации взыскано 2 571 965 рублей 92 копейкиговорится в сообщении Новосибирского облсуда
Отмечается, что эта сумма является возмещением заработной платы, которой незаконно осужденный лишился в результате уголовного преследования.