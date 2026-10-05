Подозреваемый в убийстве и расчленении женщин в Нижнем Новгороде задержан В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу троих женщин

Москва5 окт Вести.В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу женщин, чьи расчленненные тела были найдены сотрудниками ДПС при осмотре "Газели". Мужчине предъявлено обвинение, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нижегородской области. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. "а" ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 338 УК РФ (убийство, убийство двух лиц и дезертирство)… В Нижегородский гарнизонный военный суд следователем направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Фигурант – военнослужащий, который дезертировал из части и скрывался от правоохранителей. По данным силовиков, 3 октября он забил насмерть свою сожительницу во время конфликта, потом поехал к ее матери и дочери, признался в содеянном и расправился с обеими. Во всех случаях он использовал монтировку.

После мужчина расчленил тела, разложил по пакетам и арендовал "Газель", намереваясь вывезти их в лес и спрятать. Завершить задуманное он не успел, так как 5 октября машину остановили сотрудники Госавтоинспекции.