В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины Жителя Тольятти задержали по подозрению в убийстве знакомой

Москва6 окт Вести.В Тольятти в одном из гаражей полицейские нашли фрагменты тела женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители узнали, что в гараже в ГСК на улице Комсомольской могло произойти преступление. Когда полицейские проверили эту информацию, они нашли в боксе фрагменты тела. Эксперты подтвердили, что это останки местной жительницы 1971 года рождения говорится в сообщении

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца гаража. Им оказался 54‑летний, ранее не судимый, мужчина, который признался, что во время ссоры не сдержался и задушил свою знакомую, а потом пытался спрятать тело.

Сейчас подозреваемого доставили в следственный отдел. Полицейские продолжают выяснять все детали случившегося.