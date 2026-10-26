В Тульской области арестованы супруги, которые вывезли в лес и убили знакомую Муж и жена из Тульской области арестованы за убийство знакомой

Москва26 окт Вести.Суд в Тульской области заключил под стражу супружескую пару, обвиняемую в убийстве, совершенном группой лиц, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, 19 октября в одной из квартир в поселке Новогуровский 37-летний мужчина распивал спиртные напитки с 34-летней женщиной, пришедшей в гости. Между ними возник конфликт. Через некоторое время мужчина предложил жене и знакомой покататься с ним на автомобиле. По дороге конфликт между мужчиной и его знакомой продолжился. Остановив машину в безлюдном месте у лесопосадки, мужчина вытащил женщину из салона, протащил на несколько метров, а затем несколько раз ударил ее ножом в грудь. Жена в это время держала ноги женщины, чтобы та не сопротивлялась. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По этому факту возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение.

Обвиняемые задержаны, по ходатайству следствия им судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу отмечается в публикации

Как выяснилось, 39-летняя фигурантка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство.

Расследование продолжается.