СК показал видео из Брянской области, где убили женщину и спрятали в сундук

Сундук, в котором лежало тело убитой под Брянском женщины, показали на видео СК показал видео из Брянской области, где убили женщину и спрятали в сундук

Москва16 окт Вести.Следственное управление СК России по Брянской области опубликовало в мессенджере MAX оперативное видео по уголовному делу о совершении убийства женщины в селе Брасово. Злоумышленники спрятали тело убитой в сундук, где оно пролежало восемь месяцев.

Преступление совершили муж и жена. По версии следствия, вечером 8 февраля и ночью 9-го они в своем доме распивали спиртные напитки вместе со знакомой. В какой-то момент они поссорились, и супруги стали избивать гостью. Ее не менее шести раз ударили по голове и не менее четырех – ногами по животу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Тело муж и жена спрятали в сундук, чтобы скрыть следы преступления, а сами уехали в другой регион России.

Сейчас оба арестованы. Расследование продолжается.