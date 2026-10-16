В Брянской области супруги забили насмерть женщину, а тело спрятали в сундук

Супруги из Брянской области убили женщину и спрятали ее тело в сундук В Брянской области супруги забили насмерть женщину, а тело спрятали в сундук

Москва16 окт Вести.В Брянской области раскрыто убийство жительницы села Брасово, совершенное в феврале текущего года супружеской парой, сообщили в пресс-службе брянского Следственного комитета в MAX.

По версии следствия, с 8 на 9 февраля 2026 года муж и жена в своем доме по улице Первомайской в селе Брасово Брянской области распивали спиртные напитки вместе со знакомой местной жительницей. Между ними завязалась ссора, в ходе которой фигуранты избили потерпевшую, нанеся ей не менее 6 ударов кулаками в область головы и не менее 4 ударов ногами в область живота.

По подозрению в совершении преступления задержана супружеская пара, проживавшая во время совершения убийств в Брасовском районе сказано в сообщении

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Чтобы скрыть преступление злоумышленники спрятали тело в сундук, после чего скрылись на территории других субъектов Российской Федерации.

В настоящее время оба подозреваемых арестованы, им предъявлены обвинения в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.