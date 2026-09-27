СК на Урале раскрыл убийство сотрудницы налоговой инспекции 2000 года

На Урале раскрыто убийство сотрудницы налоговой инспекции 25-летней давности СК на Урале раскрыл убийство сотрудницы налоговой инспекции 2000 года

Москва27 сен Вести.В городе Богдановиче Свердловской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве сотрудницы налоговой инспекции, совершенное в 2000 году. Об этом сообщает СКР.

Женщина подверглась нападению со стороны одного из местных жителей вскоре после выявленных ею нарушениях частным предпринимателем при реализации алкогольной продукции. Ей нанесли несколько ударов арматурой по голове, от травм она скончалась.

В Свердловской области раскрыто убийство сотрудницы налоговой инспекции, совершенное более четверти века назад написано в сообщении Следственного комитета в MAX

Обвиняемый по делу, возбужденному по п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ, заключен под стражу. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы.