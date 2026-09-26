В Екатеринбурге на 14 лет осудили мужчину, убившего незнакомку в порыве агрессии

В Екатеринбурге на 14 лет осудили мужчину, убившего незнакомую женщину В Екатеринбурге на 14 лет осудили мужчину, убившего незнакомку в порыве агрессии

Москва26 сен Вести.В Екатеринбурге на 14 лет осудили 24-летнего уроженца Пермского края, убившего незнакомую женщину в порыве агрессии после ссоры с приятелем. Об этом сообщило ГУ МВД России по Свердловской области.

Нападение произошло утром 7 декабря 2024 года у одного из домов на улице 40 лет Октября.

Представители "скорой помощи" сообщили тогда, что к ним доставлена женщина [1953 г.р.] с диагнозом черепно-мозговая травма, находившаяся в коме. После этого к установлению обстоятельств произошедшего подключились сотрудники уголовного розыска, которые совместно с нашими коллегами из СКР вышли на след злоумышленника приводятся слова начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых

Потерпевшей были причинены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась в медицинском учреждении.

В ходе расследования фигурант объяснил свои действия тем, что выместил на потерпевшей агрессию, возникшую после предшествовавшего конфликта со знакомыми.

Таким образом, мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и назначили наказание в виде 14 лет исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевших взыскано 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.