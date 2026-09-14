В Екатеринбурге осудили женщину, убившую трехлетнего сына Жительница Екатеринбурга получила 16 лет за жестокое убийство маленького сына

Москва14 сен Вести.Суд вынес приговор по делу 41-летней жительницы Екатеринбурга, которую обвиняли в расправе над собственным сыном, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Преступление было совершено в апреле минувшего года в квартире дома на Сиреневом бульваре. По версии следствия, женщина, из чувства личной неприязни, с особой жестокостью избила трехлетнего сына.

Понимая, что ее сын нуждается в незамедлительном оказании скорой медицинской помощи, в течение суток не оказывала малолетнему какой-либо помощи самостоятельно и не приняла мер к вызову врачей говорится в заявлении ведомства в MAX

В итоге мальчик скончался от полученных травм, а действия его матери квалифицировали по статьям УК РФ об убийстве малолетнего с особой жестокостью и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего.

Фигурантку признали виновной и приговорили к 16 годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.