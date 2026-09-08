В Екатеринбурге присяжные вынесли вердикт обвиняемой в убийстве 3-летнего сына В Екатеринбурге присяжные признали женщину виновной в убийстве 3-летнего сына

Москва8 сен Вести.В Екатеринбурге присяжные вынесли вердикт по делу о гибели 3-летнего мальчика, признав его мать виновной в убийстве ребенка с особой жестокостью. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы. Женщине инкриминируется убийство своего трехлетнего сына с особой жестокостью говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в начале апреля 2026 года в квартире дома Сиреневом бульваре. Следствие считает, что фигурантка сильно избила мальчика, а после в течение суток не обращалась к медикам и не пыталась помочь сыну сама. В результате ребенок умер от полученных при побоях травм.

Как отметил начальник пресс-службы Валерий Горелых, женщина свою вину не признала и всячески пыталась себя выгородить.

В ближайшее время на основании вердикта присяжных суд вынесет приговор.