Под Владимиром мать и двоих дочерей задержали по подозрению в убийстве девушки Мать и двоих дочерей задержали за убийство девушки во Владимирской области

Москва12 окт Вести.Во Владимирской области мать, двоих дочерей и молодого человека одной из девушек задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщает управление СК России по региону в MAX.

По данным ведомства, тело 21-летней жительницы Судогды обнаружили вблизи улицы Бякова 8 октября. Следователи СК и сотрудники уголовного розыска МВД установили причастность к делу 39-летней местной жительницы, ее 17-летней и 20-летней дочерей, а также 20-летнего уроженца Ярославской области, проживающего с ними.

Соучастники задержаны сотрудниками полиции на территории Белгородской и Ярославской областей. Следствием им предъявлено обвинение по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) говорится в публикации

По версии следствия, 6 октября девушка пришла в гости к 20-летней знакомой в квартиру на улице Пролетарской. Вместе они выпили, и знакомая предъявила гостье претензии, а затем начала избивать ее.

Мать, младшая сестра и молодой человек обвиняемой присоединились к избиению. Они нанесли жертве удары ногами, руками, деревянным ящиком и стулом, а затем сбрили ее волосы. Заметив, что девушка скончалась, они отнесли ее вещи и тело в лес, убрались в квартире, продали часть вещей, чтобы выручить деньги на дорогу, уехали в другую квартиру, а потом и вовсе покинули пределы области.

Следствие просит суд избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.