Москва29 нояВести.Погибшая в Карелии девочка стала встречаться со своим убийцей лишь три дня назад, пишет Mash.
По сведениям Telegram-канала, подозреваемый в совершении этого преступления начал ухаживать за школьницей незадолго до того, как заманить ее в лес. Камеры зафиксировали ее вместе с юношей в день исчезновения.
Позже тело девочки с ножевыми ранениями и следами удушения были обнаружили в лесополосе у города Питкяранта.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как ранее сообщал СК РФ, по подозрению в совершении преступления задержан 16-летний знакомый убитой.
Погибшая в Карелии девочка стала встречаться со своим убийцей три дня назадговорится в публикации
Издание пишет, что юноша – из многодетной семьи, он учился на два класса старше жертвы и, судя по постам в соцсетях и словам знакомых, придерживался радикальной идеологии.
На официальных ресурсах правоохранителей эта информация о подозреваемом не приводится.