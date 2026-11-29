Mash: погибшая в Карелии девочка стала встречаться со своим убийцей 3 дня назад

Стали известны детали общения девочки из Карелии с подозреваемым в ее убийстве Mash: погибшая в Карелии девочка стала встречаться со своим убийцей 3 дня назад

Москва29 ноя Вести.Погибшая в Карелии девочка стала встречаться со своим убийцей лишь три дня назад, пишет Mash.

По сведениям Telegram-канала, подозреваемый в совершении этого преступления начал ухаживать за школьницей незадолго до того, как заманить ее в лес. Камеры зафиксировали ее вместе с юношей в день исчезновения.

Позже тело девочки с ножевыми ранениями и следами удушения были обнаружили в лесополосе у города Питкяранта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как ранее сообщал СК РФ, по подозрению в совершении преступления задержан 16-летний знакомый убитой.

Погибшая в Карелии девочка стала встречаться со своим убийцей три дня назад говорится в публикации

Издание пишет, что юноша – из многодетной семьи, он учился на два класса старше жертвы и, судя по постам в соцсетях и словам знакомых, придерживался радикальной идеологии.

На официальных ресурсах правоохранителей эта информация о подозреваемом не приводится.