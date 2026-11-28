Подозреваемый привел полицию к месту, где находилась убитая девочка в Карелии

Подросток показал полиции место, где находился труп убитой девочки в Карелии Подозреваемый привел полицию к месту, где находилась убитая девочка в Карелии

Москва28 ноя Вести.Подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Карелии задержали сотрудники полиции, сообщили в региональном МВД.

Расследование началось в минувшую пятницу, 27 ноября, после того, как появилась информация об исчезновении школьницы из Питкяранты.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего, с которым разыскиваемую видели в последний раз говорится в заявлении ведомства в MAX

После этого подросток указал полицейским место, где затем обнаружили убитую девочку. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование.