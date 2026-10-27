СК показал кадры местности в Ачинске, где нашли тело 16-летней девочки

Следком показал, в каком месте в Ачинске было найдено тело пропавшей девочки СК показал кадры местности в Ачинске, где нашли тело 16-летней девочки

Москва27 окт Вести.Проводится процессуальная проверка обстоятельств гибели несовершеннолетней в городе Ачинске, информирует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в MAX.

Ранее сообщалось, что с 25 октября не было известно о местонахождении 16-летней девочки, которая не дошла до дома.

Ее искали правоохранители, волонтеры и близкие, привлекался оператор БПЛА. Сегодня стало известно, что она найдена мертвой.

Следком показал фотографию пустынного места, где это произошло.

В дневное время 27 октября … обнаружено ее тело на участке местности вблизи проезда Авиаторов города Ачинска говорится в публикации

Как уточнили в региональном главке СК, признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено.