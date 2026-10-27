Москва27 октВести.Проводится процессуальная проверка обстоятельств гибели несовершеннолетней в городе Ачинске, информирует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в MAX.
Ранее сообщалось, что с 25 октября не было известно о местонахождении 16-летней девочки, которая не дошла до дома.
Ее искали правоохранители, волонтеры и близкие, привлекался оператор БПЛА. Сегодня стало известно, что она найдена мертвой.
Следком показал фотографию пустынного места, где это произошло.
В дневное время 27 октября … обнаружено ее тело на участке местности вблизи проезда Авиаторов города Ачинскаговорится в публикации
Как уточнили в региональном главке СК, признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено.