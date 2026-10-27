Погибшая в Ачинске девушка возвращалась ранним утром из гостей SHOT: погибшая в Ачинске девушка перед смертью отмечала дембель друга

Москва27 окт Вести.Погибшая студентка из Ачинска Красноярского края перед смертью отмечала дембель знакомого, пишет SHOT.

По данным издания, около 4 утра она вышла из квартиры, где компания праздновала и выпивала, и одна отправилась в общежитие.

Ее тело обнаружили … примерно в получасе ходьбы от квартиры, где отмечали дембель, и совсем в другой стороне от общаги говорится в публикации

По словам друзей, девушка была в адекватном состоянии и сама отказалась от вызова такси, поскольку идти было недалеко.

Последний раз она появилась в сети около 5 утра, а до общежития так и не дошла.

Предположительно, студентка могла смешать спиртное с препаратами, которые принимала из-за проблем с сердцем и сосудами. В ту ночь в Ачинске было около минус 3 градусов.

Сегодня днем тело 16-летней девушки, о которой не было известий с ночи 25 октября, нашли на пустыре. По информации регионального главка СК, следов насилия на нем не обнаружено.

По факту гибели девушки ведомство проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.