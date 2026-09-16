Москва16 сенВести.Девушка, которую утром обнаружили с ранением в области сердца под окнами многоэтажки в Мытищах, перед смертью жаловалась в соцсетях на проблемы, сообщает SHOT.
Накануне гибели она срочно искала временное жилье.
По данным канала, погибшей 19 лет. Она родилась в Дагестане и почти всю жизнь прожила во Владимире, где окончила Российский университет кооперации. Два года назад она переехала в Москву, где увлеклась фотографией.
Тело погибшей под окнами дома в ЖК "Ярославский квартал" обнаружили прохожие уром 16 сентября. В момент гибели на ней был надет спортивный костюм, а в области сердца заметили красное пятно.
Накануне она срочно искала жилье и жаловалась на проблемы … Предварительно, после удара ножом она выпала из окна … В съемной квартире на 20‑м этаже, где жила фотограф со своей собачкой, порядок: все вещи лежат на своих местахсказано в публикации
Прибывшие на место медики констатировали ее смерть.
В обстоятельствах инцидента разбираются подмосковные следователи.