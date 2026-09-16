SHOT: погибшая в Мытищах девушка перед смертью жаловалась на проблемы Погибшая в Мытищах девушка увлекалась фотографией и перед смертью искала жилье

Москва16 сен Вести.Девушка, которую утром обнаружили с ранением в области сердца под окнами многоэтажки в Мытищах, перед смертью жаловалась в соцсетях на проблемы, сообщает SHOT.

Накануне гибели она срочно искала временное жилье.

По данным канала, погибшей 19 лет. Она родилась в Дагестане и почти всю жизнь прожила во Владимире, где окончила Российский университет кооперации. Два года назад она переехала в Москву, где увлеклась фотографией.

Тело погибшей под окнами дома в ЖК "Ярославский квартал" обнаружили прохожие уром 16 сентября. В момент гибели на ней был надет спортивный костюм, а в области сердца заметили красное пятно.

Накануне она срочно искала жилье и жаловалась на проблемы … Предварительно, после удара ножом она выпала из окна … В съемной квартире на 20‑м этаже, где жила фотограф со своей собачкой, порядок: все вещи лежат на своих местах сказано в публикации

Прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

В обстоятельствах инцидента разбираются подмосковные следователи.