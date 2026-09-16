Москва16 сенВести.Вечером 15 сентября под окнами многоэтажки в Мытищах нашли тело девушки с ножевым ранением в области сердца, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Ярославском шоссе. По данным канала, погибшая выпала из окна, на вид ей около 18 лет. В момент трагедии на ней был - спортивный костюм.
У девушки, упавшей из окна, обнаружили ножевое ранение в области сердцасказано в публикации
Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки.
В настоящее время обстоятельства трагедии выясняются.