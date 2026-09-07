В Ленобласти завершилось расследование убийства 22-летней Ксении Шеренговской Расследование убийства девушки в Мурино Ленобласти завершилось спустя 5 лет

Москва7 сен Вести.Следственные органы завершили расследование гибели 22-летней Ксении Шеренговской, чье тело было найдено зимой 2021 года под окнами многоэтажки в Мурино Ленинградской области. Подробности в беседе с RT рассказал адвокат Александр Передрук.

Дело никогда не прекращалось, следствие шло долго, так как был проведен большой объем работ, это различные комплексные экспертизы, включая психиатрическую и психологическую, и следственные эксперименты, в ходе которых устанавливалось, что именно произошло в ту ночь. Дело представляет собой десятки томов отметил Передрук

Обвинение в убийстве предъявлено другу потерпевшей Алексею Павловскому. Его адвокат настаивает, что подзащитный невиновен, они намерены добиваться оправдательного приговора.

21 января 2021-го девушка выпала с 13 этажа высотки в Мурино. Изначально рассматривалась версия в самоубийстве, однако в ходе проверки было установлено, что перед самой трагедией Ксению жестоко избил ее друг. Их ссора попала на камеры видеонаблюдения на улице и в лифте.

Слушания по делу начнутся 10 сентября, в четверг, во Всеволожском городском суде.