Или убийство? В Мурино выясняют выясняют причины падения девушки из окна

В городе Мурино Ленинградской области расследуется дело по факту гибели девушки. Погибшая выпала из окна. Тело было найдено возле дома №59 по Шоссе в Лаврики.

Первоначально рассматривалась версия самоубийства. Однако данную причину смерти не видят в качестве единственной. Соседи и очевидцы произошедшего уверяют, что они слышали крики в районе лифтов, а позже – из само квартиры №13, из окна которой и выпала девушка.

По неподтвержденной информации, уполномоченные службы зафиксировали на теле погибшей травмы и многочисленные гематомы. Кроме того, в сети появились и кадры с камер лифтов. На них видно, как некий молодой человек избивает девушку. Когда кабина поднимается на 13 этаж, потерпевшая пытается уехать, однако нападавший рывком вытаскивает девушку на площадку. Очевидно, ссора продолжилась и в квартире.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье "Убийство". По поступившей СМИ информации, подозреваемый уехал из Петербурга и, предположительно, может находиться в Иваново.